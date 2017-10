Best Doctors in Tampa Bay

Best Doctors® List

Tampa Bay Metro’s 16th Annual Guide:

505 Respected Physicians

62 Medical Specialties

For 16 years, Tampa Bay METRO has partnered with Best Doctors, Inc. to provide a valuable community resource. The list includes the Bay area’s most respected specialists and outstanding primary care physicians in the nation. These are the doctors that other doctors recognize as best in their fields. In a medical crisis or when seeking a second opinion, it certainly helps to have a list of trusted medical professionals available at your fingertips.

Gallup® has audited and certified Best Doctors, Inc.’s database of physicians, and its companion The Best Doctors in America® List, as using the highest industry standards survey methodology and processes. These lists are excerpted from The Best Doctors in America® 2017-2018 database, which includes over 40,000 U.S. doctors in more than 40 medical specialties and 400 subspecialties. The Best Doctors in America® database is compiled and maintained by Best Doctors, Inc. For more information, visit www.bestdoctors.com or contact Best Doctors by telephone at 800-675-1199 or by e-mail at research@bestdoctors.com. Please note that lists of doctors are not available on the Best Doctors Web site.

The Best Doctors in America® List contains 505 doctors in 62 medical specialties, that will be capable of treating you and your family. While the list contains many fine physicians, it is not comprehensive and is intended to be used only as a guide.



Addiction Medicine Mildred Barnett

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Outpatient Clinic

Mental Health & Behavioral Sciences Service

9912 Little Rd

New Port Richey, FL 34654

Phone: 727-869-4100 Allergy and Immunology Thomas B. Casale

USF Health

Division of Allergy and Immunology

12901 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-4024 Roger Williams Fox

Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 502

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-9743 Mark Christian Glaum

Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 502

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-9743 Alan Barton Halsey

Partners in Allergy & Asthma Care

3658 Lithia Pinecrest Rd

Valrico, FL 33596

Phone: 813-681-6537 Craig Andrew Kalik

Partners in Allergy & Asthma Care

3658 Lithia Pinecrest Rd

Valrico, FL 33596

Phone: 813-681-6537 Dennis K. Ledford

Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 502

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-9743 Richard F. Lockey

Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 502

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-9743 Jack Parrino

5128 N Habana Ave

Tampa, FL 33614

Phone: 813-877-0550 Mandel Reid Sher

11200 Seminole Blvd, Ste 310

Largo, FL 33778

Phone: 727-397-8557 Anesthesiology Amrat Anand

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Zsolt Balazs

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 John C. Basile

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Enrico M. Camporesi

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Sibat F. Chaudary

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Vincent Guarini

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Christopher Knop

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Sarat B. Lingam

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Devanand Mangar

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Emery Navori

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Willem J. Nel

Florida Gulf-to-Bay Integrative Pain Medicine and Rehabilitation

118 S Oregon Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-253-2273 Sumedha A. Panchal

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33618

Phone: 813-844-4434 William Quartuccio

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 John (Hans) Schweiger

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Vimal V. Shah

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Reginald B. Simmons

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Hector Vila, Jr.

Pediatric Dental Anesthesia Associates

4304 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-545-9924 Luminita Vladutu

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Cong Wang

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Brooke Williams

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Albrecht Wobst

Florida Hospital Zephyrhills

Department of Anesthesiology

7050 Gall Blvd

Zephyrhills, FL 33541

Phone: 813-788-0411 Cardiovascular Disease Douglas Ebersole

Watson Clinic Main

1600 Lakeland Hills Blvd

Lakeland, FL 33805

Phone: 863-680-7490 James Irwin

BayCare Medical Group

4612 N Habana Ave, 2nd Fl

Tampa, FL 33614

Phone: 813-875-9000 Arthur J. Labovitz

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Cardiovascular Medicine

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0600 Arlene Lobo

Florida Medical Clinic

3665 Madaca Ln

Tampa, FL 33618

Phone: 813-280-7380 Benedict S. Maniscalco

Tampa Heart and Vascular Center

2727 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, Ste 800

Tampa, FL 33607

Phone: 813-873-0000 Fadi A. Matar

USF Health

Florida Cardiovascular Institute

509 S Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33609

Phone: 813-353-1515 Colon and Rectal Surgery Jorge E. Marcet

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Colon and Rectal Surgery

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Critical Care Medicine W. McDowell Anderson

Tampa General Hospital

Rehabilitation Center

6 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-7900 Allan L. Goldman

Tampa General Hospital

Specialty Center at HealthPark

5802 N 30th St

Tampa, FL 33610

Phone: 813-236-5200 Marian Menezes

Florida Medical Clinic

3000 Medical Park Dr, Ste 190

Tampa, FL 33613

Phone: 813-977-7794 Carlos J. Rozas

4620 N Habana Ave, Ste 101

Tampa, FL 33614

Phone: 813-875-9362 Mark Rumbak

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Pulmonary, Critical Care & Sleep Medicine

2 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-2920 John (Hans) Schweiger

Florida Gulf-to-Bay Anesthesiology Associates

1 Tampa General Cir, Ste A-327

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4434 Frank W. Walsh

Moffitt Cancer Center

Thoracic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Dermatology Elizabeth Arrington

St. Petersburg Dermatology

1530 Dr Martin Luther King Jr St N

St. Petersburg, FL 33704

Phone: 727-202-9442 Basil S. Cherpelis

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Dermatology and Cutaneous Surgery

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2920 James B. Connors

Suncoast Medical Clinic

620 10th St N, Ste 3A

St. Petersburg, FL 33705

Phone: 727-824-7105 Peter A. Donelan

Florida Hospital Tampa

Department of Dermatology

3000 E Fletcher Ave, Ste 200

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-1229 Lowella E. Esperanza

Florida Medical Clinic

38051 Market Sq

Zephyrhills, FL 33542

Phone: 813-780-8085 Neil Alan Fenske

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Dermatology and Cutaneous Surgery

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2920 John Robert Hamill, Jr.

Gulf Coast Dermatology

7547 Jacque Rd

Hudson, FL 34667

Phone: 727-862-8561 Daniel James Hogan

Bay Pines VA Healthcare System

Department of Dermatology

10000 Bay Pines Blvd

Bay Pines, FL 33744

Phone: 727-398-6661 Timothy Francis Kelly

1840 Mease Dr, Ste 406

Safety Harbor, FL 34695

Phone: 727-712-8222 Kathleen Leber

2835 W De Leon St, Unit 201

Tampa, FL 33609

Phone: 813-350-0700 Nancy Ling

305 Bryan Rd, Ste 5 and 6

Brandon, FL 33511

Phone: 813-689-2054 Richard A. Miller

Bay Dermatology and Cosmetic Surgery

8220 US Hwy 19

Port Richey, FL 34668

Phone: 727-841-8505 Christopher G. Nelson

350 6th Street S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-895-8131 Albert J. Nemeth

Advanced Specialized Laser Center

Bldg C, Ste 2

3165 N McMullen Booth Rd

Clearwater, FL 33761

Phone: 727-799-5273 Philip D. Shenefelt

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Dermatology and Cutaneous Surgery

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-4744 James Spencer

Spencer Dermatology & Skin Surgery Center

900 Carillon Pkwy, Ste 404

St. Petersburg, FL 33716

Phone: 727-572-1333 Emergency Medicine Mark Glenn Moseley

Tampa General Hospital

Department of Emergency Medicine

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-0322 Jennifer Pearson

Bay Pines VA Healthcare System

Division of Emergency Medicine

10000 Bay Pines Blvd

Bay Pines, FL 33744

Phone: 727-398-6661 Endocrinology and Metabolism Bryan McIver

Moffitt Cancer Center

Head and Neck – Endocrine Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8460 Family Medicine Colin S. Beach

Florida Medical Clinic

15285 Amberly Dr

Tampa, FL 33647

Phone: 813-979-6978 Adam A. Brunson

Carillon Sports and Family Medicine

12225 28th St N, Ste B

St. Petersburg, FL 33716

Phone: 727-561-4303 Eric Emmanuel Coris

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Family Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Bruce Edward Day

Bay Pines VA Healthcare System

Lakeside Clinic – Family Medicine

10000 Bay Pines Blvd

Bay Pines, FL 33744

Phone: 727-398-6661 Thomas E. Esposito

Pasadena Family Medical Associates

630 Pasadena Ave S

St. Petersburg, FL 33707

Phone: 727-345-7100 Corey H. Evans

Baycare Medical Group

1201 5th Ave N, Ste 408

St. Petersburg, FL 33705

Phone: 727-894-3733 Juan Falla

BayCare Medical Group

Oldsmar Family Medicine

120 Pine Ave N

Oldsmar, FL 34677

Phone: 813-814-9504 Roy W. Finley

DaVita Medical Group – Bayway

2816 54th Ave S

St. Petersburg, FL 33712

Phone: 727-867-8641 Eduardo C. Gonzalez

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Family Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-4235 Frederic J. Guerrier

Roser Park Medical Center

Department of Family Medicine

500 Roser Park Dr S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-898-4461 Richard J. Ina

Florida Medical Clinic

15260 Amberly Dr

Tampa, FL 33647

Phone: 813-975-1727 Gigi Claire Lefebvre

Lagniappe Medical

6600 30th Ave N

St. Petersburg, FL 33710

Phone: 727-381-4463 David Alan Levine

4957 38th Ave N, Ste B

St. Petersburg, FL 33710

Phone: 727-522-8878 Paul Lewis

Turley Family Health Center

807 N Myrtle Ave

Clearwater, FL 33755

Phone: 727-467-2400 John V. Murray, Jr.

Pasadena Family Medical Associates

630 Pasadena Ave S

St. Petersburg, FL 33707

Phone: 727-345-7100 Kalman W. Pila

GMS Family Medicine

3000 E Fletcher Ave, Ste 300

Tampa, FL 33613

Phone: 813-979-6134 Martha Ann Price

3211 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-879-3334 Christopher J. Purcell

The Diagnostic Clinic

1301 2nd Ave SW, 4th Fl

Largo, FL 33770

Phone: 727-584-7706 Arnold M. Ramirez

Tampa Orthopaedic and Sports Medicine

602 S Howard Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-253-2406 Cheryl Reed

Pinnacle Health Group

2605 W Swann Ave, Ste 100

Tampa, FL 33609

Phone: 813-874-5500 Richard G. Roetzheim

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Family Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Robert B. Rosequist

Family Care of Cypress Creek

Bldg 6, Ste 101A

26827 Foggy Creek Rd

Wesley Chapel, FL 33544

Phone: 813-973-7774 Jeffrey John Sourbeer

Turley Family Health Center

807 N Myrtle Ave

Clearwater, FL 33755

Phone: 727-467-2400 Joseph P. Springle

Bay Area Family Practice

6350 Central Ave

St. Petersburg, FL 33707

Phone: 727-381-1144 Frank Allan Thompson

St. Anthony’s Primary Care

900 Carillon Pkwy, Ste 304

St. Petersburg, FL 33716

Phone: 727-561-2450 Kevin B. Witt

Bay Area Family Practice

6350 Central Ave

St. Petersburg, FL 33707

Phone: 727-381-1144 Laurie J. Woodard

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Family Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Kira Katherine Zwygart

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Family Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Gastroenterology Patrick G. Brady

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Division of Digestive Diseases and Nutrition

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-4115 Soojong H. Chae

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Division of Digestive Diseases and Nutrition

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Michael D. Harris

Florida Hospital Physician Group

The Digestive Care Center

LifeHope Medical Office Bldg, Ste 500

3000 Medical Park Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-615-7028 Jay J. Mamel

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Division of Digestive Diseases and Nutrition

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Luis R. Pena

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8459 Joel E. Richter

USF Health

Joy McCann Culverhouse Center for Swallowing Disorders

Division of Digestive Diseases and Nutrition

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-3374 Geriatric Medicine June Y. Leland

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Geriatrics

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-903-3611 Hae Kyoung Park

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Geriatrics

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Geriatric Medicine/Hospice and Palliative Medicine Jonathan Taylor Stewart

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Psychiatry

Bldg 30

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Hand Surgery Thomas L. Greene

Tampa Bay Surgery Specialists

2727 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, Ste 560

Tampa, FL 33607

Phone: 813-873-0337 Daniel P. Greenwald

Bayshore Plastic Surgery

1208 E Kennedy Blvd, Ste 221

Tampa, FL 33602

Phone: 813-258-2425 John M. Rayhack

Wrist and Hand Center

4728 N Habana Ave, Ste 204

Tampa, FL 33614

Phone: 813-879-7478 Jeffrey D. Stone

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Infectious Disease Sally F. Alrabaa

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 Don H. Bercuson

Morton Plant Hospital

Division of Infectious Disease

300 Pinellas St

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-462-7000 Lindell A. Busciglio

Infectious Disease Associates of Tampa Bay

4729 N Habana Ave

Tampa, FL 33614

Phone: 813-251-8444 Margarita Rosa Cancio

Infectious Disease Associates of Tampa Bay

4729 N Habana Ave

Tampa, FL 33614

Phone: 813-251-8444 Beata C. Casanas

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 Sandra Gompf

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Division of Infectious Disease

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 John N. Greene

Moffitt Cancer Center

Division of Infectious Diseases

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Daniel Haight

Lakeland Regional Health Medical Center

Division of Infectious Disease

1324 Lakeland Hills Blvd

Lakeland, FL 33805

Phone: 863-687-1100 Douglas Allen Holt

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 Brent W. Laartz

West Coast Infectious Diseases

1840 Mease Dr, Ste 319

Safety Harbor, FL 34695

Phone: 727-669-6800 Cynthia Mayer

Infectious Disease Associates of Tampa Bay

4729 N Habana Ave

Tampa, FL 33614

Phone: 813-251-8444 Jose Montero

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 Richard Oehler

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Division of Infectious Disease

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Charurut Somboonwit

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 John Toney

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Division of Infectious Disease

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Scott S. Ubillos

Infectious Disease Associates of Tampa Bay

4729 N Habana Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-251-8444 Ana Paula Velez

Moffitt Cancer Center

Division of Infectious Diseases

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Todd S. Wills

Tampa General Hospital

Division of Infectious Disease

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4187 Internal Medicine Donald Behnke

South Bay Internal Medicine

1901 Haverford Ave, Ste 101

Sun City Center, FL 33573

Phone: 813-634-9284 Bryan Bognar

Moffitt Cancer Center

Department of Internal Medicine

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4530 Nathan Brinn

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of General Pediatrics

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Kent R. Corral

4700 N Habana Ave, Ste 700

Tampa, FL 33614

Phone: 813-348-0224 Mark Allen Davis Mark Allen Davis

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Primary Care Charlie Team

13515 Lake Terrace Ln

Tampa, FL 33637

Phone: 813-972-2000 Jon G. DiPietro

Florida Medical Clinic

2727 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, Ste 500

Tampa, FL 33607

Phone: 813-769-4875 Denise K. Edwards

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Healthy Weight Clinic

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Kathleen Moss Grizzard

4108 Henderson Blvd

Tampa, FL 33629

Phone: 813-289-4321 Bruce A. Kahan

Internal Medicine Associates

3661 Madaca Ln

Tampa, FL 33618

Phone: 813-968-7830 Jeffrey A. Kooper

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Internal Medicine

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 John D. McCormick

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of General Pediatrics

2 Tampa General Cir, 5th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Harris H. McIlwain

McIlwain Medical Group

4700 N Habana Ave, Ste 201

Tampa, FL 33614

Phone: 813-345-2380 Hugo J. Narvarte

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Internal Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Kevin O’Brien

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Internal Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Mayra Rivera

Florida Medical Clinic

17417 Bridge Hill Ct

Tampa, FL 33647

Phone: 813-972-7900 Elizabeth A. Warner

Tampa General Medical Group

Family Care Center – Kennedy

2501 W Kennedy Blvd

Tampa, FL 33609

Phone: 813-844-1385 Brian Zilka

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Internal Medicine

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Susan M. Zimmer

4710 N Habana Ave, Ste 401

Tampa, FL 33614

Phone: 813-871-6411 Internal Medicine/Hospital Medicine Erika Abel

Tampa General Hospital

Division of Hospital Medicine

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3397 Charles M. Edwards

Tampa General Hospital

Division of Hospital Medicine

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3397 Bjorn Holmstrom

Moffitt Cancer Center

Department of Internal Medicine

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Deborah A. Humphrey

Tampa General Hospital

Division of Hospital Medicine

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3397 Jose (Joe) L. Lezama, Jr.

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Internal Medicine

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Cuc Thi Mai

Tampa General Hospital

Division of Hospital Medicine

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3397 Daniel Poetter

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Internal Medicine

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Alexander Reiss

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Internal Medicine

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Medical Oncology and Hematology Khaldoun Almhanna

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8459 Melissa Alsina

Moffitt Cancer Center

Blood and Bone Marrow Transplant Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8751 Claudio Anasetti

Moffitt Cancer Center

Blood and Bone Marrow Transplant Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8751 Lodovico Balducci

Moffitt Cancer Center

Senior Adult Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-6790 Rachid Baz

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Paul A. Chervenick

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-1829 Martine Extermann

Moffitt Cancer Center

Senior Adult Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-6790 Hugo F. Fernandez

Moffitt Cancer Center

Blood and Bone Marrow Transplant Clinic

12902 Magnolia Dr.

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8751 Karen K. Fields

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Hyo (Heather) S. Han

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8410 Eric B. Haura

Moffitt Cancer Center

Thoracic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Julie A. Kish

Moffitt Cancer Center

Senior Adult Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-6790 Rami S. Komrokji

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 12902

Phone: 813-745-8986 Jeffrey E. Lancet

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8986 Alan F. List

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 888-860-2778 Loretta Loftus

Moffitt Cancer Center

Breast Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Javier Pinilla-Ibarz

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8986 Lubomir Sokol

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8986 Daniel M. Sullivan

Moffitt Cancer Center

Blood and Bone Marrow Transplant Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Kenneth S. Zuckerman

Moffitt Cancer Center

Malignant Hematology Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8470 Neurological Surgery Siviero Agazzi

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Thomas B. Freeman

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0965 Mark Greenberg

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0965 Donald A. Smith

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0965 Fernando L. Vale

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 7th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0965 Harry R. van Loveren

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurosurgery and Brain Repair

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0965 Neurology Daniel Bell

Central Neurology

2201 Central Ave, Ste 200

St. Petersburg, FL 33713

Phone: 727-914-0200 Selim Ramin Benbadis

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Neurology

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-396-9478 Mark C. Cascione

Tampa Neurology Associates

2919 W Swann Ave, Ste 401

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-1548 Edmund Guy Grant, Jr.

Florida Medical Clinic

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 401

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-8811 Robert A. Hauser

USF Health Byrd Alzheimer’s Institute

Parkinson’s Disease and Movement Disorders Center

4001 Fletcher Ave, 6th Fl

Tampa, FL 33613

Phone: 813-396-0751 Erasmo Passaro

Florida Center for Neurology

1607 Dr. Martin Luther King Jr St N

St. Petersburg, FL 33704

Phone: 727-329-8833 Juan R. Sanchez-Ramos

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Neurology

13330 USF Laurel Dr, 3rd Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-396-9478 Gregory C. Scott

Central Neurology

2201 Central Ave, Ste 200

St. Petersburg, FL 33713

Phone: 727-914-0200 Stephen M. Sergay

Tampa Neurology Associates

2919 W Swann Ave, Ste 401

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-1548 Nuclear Medicine Claudia G. Berman

Moffitt Cancer Center

Diagnostic Imaging and Interventional Radiology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-1573 Obstetrics and Gynecology Ignacio Armas

Women’s Care Florida

Obstetrics & Gynecology Associates

116 Parsons Park Dr

Brandon, FL 33511

Phone: 813-681-6625 Beth B. Benson

New Beginnings OB/GYN

625 6th Ave S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-0080 Caryn L. Bray

Women’s Care Florida

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 160

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4488 Madelyn Butler

The Woman’s Group

2716 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-875-8032 Carol S. Cox

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Laura S. Dill

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Jennifer Gilby

Women’s Care Florida

Absolute Health and Wellness

1600 Dr Martin Luther King Jr St N

St. Petersburg, FL 33704

Phone: 727-323-3838 Steven D. Gitomer

Citrus Park GYN

6516 Gunn Hwy

Tampa, FL 33625

Phone: 813-969-2340 Sandra (Sandy) Goodman

The Reproductive Medicine Group

5245 E Fletcher Ave, Ste 1

Tampa, FL 33617

Phone: 813-914-7304 Steven L. Greenberg

Women’s Care Florida

Insignia Care for Women

3268 Cove Bend Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-4555 Mitchel S. Hoffman

Moffitt Cancer Center

Gynecologic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Shelly W. Holmstrom

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Lennox Hoyte

The Pelvic Floor Institute

2919 W Swann Ave, Ste 303

Tampa, FL 33609

Phone: 813-551-3540 Jennifer R. Irani

Women’s Care Florida

Insignia Care for Women

3268 Cove Bend Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-4555 Michael W. Jaeger

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Galen Bruce Jones

Women’s Care Florida

Insignia Care for Women

4150 N Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33607

Phone: 813-876-0914 Mary Lee Josey

South Tampa Medical Center Bldg, Ste 350

508 S Habana Ave

Tampa, FL 33609

Phone: 813-873-1426 Kathleen Kilbride

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Charles J. Lockwood

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare 2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Judette Marie Louis

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Catherine M. Lynch

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Frank B. Marsalisi

700 6th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-893-6198 John H. Marston

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Joan McCarthy

South Tampa Gynecology

Harborside Medical Towers, Ste 440

5 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-569-0740 Valerie C. Mechanik

4302 N Habana Ave, Ste 300

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-3890 David Charles Minton

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Michael Morris

Women’s Care Florida

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 160

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4488 Anthony O. Odibo

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Santo Paniello

Zephyrhills Obstetrics and Gynecology

36819 Eiland Blvd, Ste 1

Zephyrhills, FL 33542

Phone: 813-991-7416 Sonja L. Perkins

Women’s Care Florida

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 160

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4488 Shayne M. Plosker

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Martina Reiss

Women’s Care Florida

Partners in ObGyn

2818 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-872-8551 Christopher Sloan

Florida Perinatal Associates

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 250

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-6909 Amy L. Solomon

Women’s Care Florida

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 160

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4488 Samuel Tarantino, Jr.

The Reproductive Medicine Group

5245 E Fletcher Ave, Ste 1

Tampa, FL 33617

Phone: 813-914-7304 James C. Von Thron

Women’s Care Florida

Insignia Care for Women

4150 N Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33607

Phone: 813-876-0914 Irene Wahba

The Woman’s Group

1908 Land O’ Lakes Blvd

Lutz, FL 33549

Phone: 813-347-4080 Robert M. Wenham

Moffitt Cancer Center

Gynecologic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8450 Valerie E. Whiteman

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 W. Gregory Wilkerson

Women’s Care Florida

Insignia Care for Women

4150 N Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33607

Phone: 813-876-0914 J. Kell Williams

USF Women’s Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33613

Phone: 813-259-8500 Jerome (Jerry) Yankowitz

USF Women’s Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

2 Tampa General Cir, 4th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8500 Timothy R. Yeko

The Reproductive Medicine Group

2919 W Swann Ave, Ste 305

Tampa, FL 33609

Phone: 813-870-3553 Christopher L. Young

Women’s Care Florida

13601 Bruce B Downs Blvd, Ste 160

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4488 Ophthalmology Craig Berger

Bay Area Eye Institute

3242 Cove Bend Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-265-6940 Steven M. Cohen

Retina Vitreous Associates of Florida

579 S Duncan Ave

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-445-9110 Mitchell D. Drucker

USF Eye Institute

13127 USF Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-3820 David A. Eichenbaum

Retina Vitreous Associates of Florida

4344 Central Ave

St. Petersburg, FL 33711

Phone: 727-323-0077 Bradley Fouraker

Brandon Cataract Center & Eye Clinic

403 Vonderburg Dr, Ste 101

Brandon, FL 33511

Phone: 813-681-1122 Lewis Groden

LasikPlus Vision Center

2202 N Westshore Blvd, Ste 100

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-3937 Nancy Kirk

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Off-site Eye Clinic

Bldg F

10770 N 46th St

Tampa, FL 33617

Phone: 813-972-7574 William (Bill) P. Mack

3109 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-875-5437 J. Justin Older

4444 E Fletcher Ave, Ste D

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-3846 Scott E. Pautler

Retina Vitreous Associates of Florida

2705 W Saint Isabel St

Tampa, FL 33607

Phone: 813-879-5795 Peter Reed Pavan

USF Eye Institute

13127 USF Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-3820 Marc C. Peden

Retina Associates of Florida

602 S MacDill Ave

Tampa, FL 33609

Phone: 813-875-6373 Thomas J. Pusateri

Florida Eye Center at Florida Medical Clinic

13602 N 46th St

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-4444 Ivan J. Suner

Retina Associates of Florida

602 S MacDill Ave

Tampa, FL 33609

Phone: 813-875-6373 Stephen A. Updegraff

Updegraff Vision

Precision LASIK and Cataract Center

1601 38th Ave N

St. Petersburg, FL 33713

Phone: 727-822-4287 Robert Weinstock

The Eye Institute of West Florida

Laser Center

1225 W Bay Dr

Largo, FL 33770

Phone: 727-581-8706 Orthopaedic Surgery Richard V. Abdo

Orthopaedic Specialties

1011 Jeffords St, Ste C

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-446-5993 Thomas L. Bernasek

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Brett R. Bolhofner

All Florida Orthopaedic Associates

603 7th St S, Ste 450

St. Petersburg, FL 33703

Phone: 727-527-5272 Joseph Borrelli, Jr.

Bay Care Medical Group

4211 Van Dyke Rd

Lutz, FL 33558

Phone: 813-264-6490 William G. Carson, Jr.

The Sports Medicine Clinic of Tampa

3006 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-874-3006 Michael P. Clare

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Mark A. Frankle

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9797 Seth I. Gasser

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Thomas L. Greene

Tampa Bay Surgery Specialists

2727 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, Ste 560

Tampa, FL 33607

Phone: 813-873-0337 Kenneth A. Gustke

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Dolfi Herscovici, Jr.

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Anthony F. Infante, Jr.

Florida Orthopaedic Institute

959 E Del Webb Blvd

Sun City Center, FL 33573

Phone: 813-633-5232 G. Douglas Letson

Moffitt Cancer Center

Sarcoma Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Steven Lyons

Florida Orthopaedic Institute

909 N Dale Mabry Hwy

Tampa, FL 33609

Phone: 813-978-9797 Mark A. Mighell

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Roy W. Sanders

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 John M. Small

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Arthur K. Walling

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Marc A. Weinstein

Florida Orthopaedic Institute

13020 Telecom Pkwy N

Tampa, FL 33637

Phone: 813-978-9700 Otolaryngology Arif A. Alidina

Ear, Nose and Throat Associates

3190 McMullen Booth Rd, Ste 100

Clearwater, FL 33761

Phone: 727-791-1368 Loren J. Bartels

Tampa Bay Hearing and Balance Center

Harbourside Medical Tower, Ste 610

5 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-315-4327 Kestutis Paul Boyev

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-4683 Gary L. Clayman

Clayman Thyroid Cancer Center

2352 Creel Ln

Wesley Chapel, FL 33544

Phone: 813-940-3130 Lance M. Cohen

Ear, Nose and Throat Associates

1330 S Fort Harrison Ave

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-441-3588 Christopher J. Danner

Tampa Bay Hearing and Balance Center

Harbourside Medical Tower, Ste 610

5 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-315-4327 Sanford R. Dolgin

Suncoast ENT Surgical Associates

4655 Keysville Ave

Spring Hill, FL 34608

Phone: 352-688-0800 Joseph B. Farrior III

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Otolaryngology

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Douglas W. Klotch

3450 E Fletcher Ave, Ste 260

Tampa, FL 33613

Phone: 813-977-1350 Donald C. Lanza

Sinus and Nasal Institute of Florida

550 94th Ave N

St. Petersburg, FL 33702

Phone: 727-573-0074 Thomas Vincent McCaffrey

Moffitt Cancer Center

Head and Neck – Endocrine Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8460 Mitchell B. Miller

Ear, Nose and Throat Associates

8787 Bryan Dairy Rd, Ste 170

Largo, FL 33777

Phone: 727-397-8551 Jonathan M. Morgan

Ear, Nose and Throat Associates

Facial Aesthetics Center

1320 S Fort Harrison Ave

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-446-3223 Christopher D. Muller

Ear, Nose and Throat Associates

646 Virginia St, 3rd Fl

Dunedin, FL 34698

Phone: 727-450-0560 Tapan Ashvin Padhya

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-4683 Miguel A. Rivera

Florida ENT & Allergy

5105 N Armenia Ave

Tampa Bay, FL 33603

Phone: 813-879-8045 Alla Solyar

Sinus and Nasal Institute of Florida

550 94th Ave N

St. Petersburg, FL 33702

Phone: 727-573-0074 Joseph R. Steiniger

Ear, Nose and Throat Associates

11031 US Hwy 19, Ste 104

Port Richey, FL 34668

Phone: 727-791-1368 Mark Tabor

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-4683 Daniel Vincent

Florida ENT & Allergy

5105 N Armenia Ave

Tampa, FL 33603

Phone: 813-879-8045 Pathology Rachel Careccia

Florida Medical Clinic

12500 N Dale Mabry Hwy

Tampa, FL 33618

Phone: 813-712-5702 Jane Messina

Moffitt Cancer Center

Division of Dermatopathology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-3744 John Millns

Dermatology Associates of Tampa Bay

6001 Memorial Hwy

Tampa, FL 33615

Phone: 813-884-1626 Charles V. Perniciaro

Dermatology Associates of Tampa Bay

6001 Memorial Hwy

Tampa, FL 33615

Phone: 813-882-4206 Bruce M. Wenig

Moffitt Cancer Center

Head and Neck – Endocrine Pathology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3001 Pediatric Allergy and Immunology Alan Barton Halsey

Partners in Allergy & Asthma Care

3658 Lithia Pinecrest Rd

Valrico, FL 33596

Phone: 813-681-6537 Mandel Reid Sher

11200 Seminole Blvd, Ste 310

Largo, FL 33778

Phone: 727-397-8557 Pediatric Anesthesiology George Garcia Alvarez

Pediatric Dental Anesthesia Associates

302 S Royal Palm Way

Tampa, FL 33609

Phone: 813-767-8553 Robert Dickerson

Florida Pediatric Associates

1033 Dr Martin Luther King Jr St N, Ste 108

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-3288 Michael A. Garcia

Pediatric Dental Anesthesia Associates

4304 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-545-9924 Tricia L. Pockey

Shriners Hospital for Children – Tampa

Department of Anesthesiology

12502 USF Pine Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-975-7117 Linda Jo Rice

Pediatric Dental Anesthesia Associates

4304 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-545-9924 Pediatric Cardiology Joel T. Hardin

Pediatric Cardiology Associates

Medical Arts Bldg, 3rd Fl

3003 W Dr Martin Luther King Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-554-8701 James C. Huhta

Pediatric Cardiology Associates

625 6th Ave S, Ste 120

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-322-4830 Richard Manuel Martinez

Pediatric Cardiology Associates

625 6th Ave S, Ste 120

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-322-4830 Pediatric Critical Care Thomas A. Nakagawa

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Critical Care Medicine

501 6th Ave S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-2206 Hector Pabon

Brandon Regional Hospital

Department of Pediatrics

119 Oakfield Dr

Brandon, FL 33511

Phone: 813-916-1482 Nick William Parilla

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Critical Care Medicine

501 6th Ave S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4343 Dan Riggs

Florida Pediatric Associates

1033 Dr Martin Luther King Jr St N, Ste 108

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-3288 Albert Saltiel

Florida Pediatric Associates

1033 Dr Martin Luther King Jr St N, Ste 108

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-3288 Michelle M. Smith

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Critical Care Medicine

501 6th Ave S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-7739 Arabela C. Stock

Florida Pediatric Associates

1033 Dr Martin Luther King Jr St N, Ste 108

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-3288 Richard E. Weibley

Florida Pediatric Associates

1033 Dr Martin Luther King Jr St N, Ste 108

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-456-3288 Pediatric Developmental and Behavioral Problems Carol Lilly

USF Health

Division of General Pediatrics

17 Davis Blvd, 1st Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Eric Q. Tridas

The Tridas Center for Child Development

BB&T Bank Bldg, Ste 375

4144 N Armenia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-876-8316 Pediatric Endocrinology Terry J. DeClue

St. Joseph’s Children’s Hospital

Pediatric Endocrine Associates

Medical Arts Bldg, 3rd Fl

3003 W Dr Martin Luther King Jr Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-554-8420 E. Verena Jorgensen

USF Diabetes Center

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-396-2580 Anne Lenz

St. Joseph’s Children’s Hospital

Pediatric Endocrine Associates

Medical Arts Bldg, 3rd Fl

3003 W Dr Martin Luther King Jr Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-554-8420 Henry Rodriguez

USF Diabetes Center

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-396-2580 Allen W. Root

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Endocrinology and Diabetes

Outpatient Care Center, Ste 304

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-3636 Dorothy I. Shulman

USF Diabetes Center

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-396-2580 Pediatric Gastroenterology Daniel T. McClenathan

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

Outpatient Care Center, Ste 605

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-822-4300 Michael Wilsey

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Pediatric Gastroenterology

Outpatient Care Center, Ste 605

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33702

Phone: 767-822-4300 Michele P. Winesett

Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition of Florida

Medical Arts Bldg, 3rd Fl

3003 W Dr Martin Luther King Jr Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-4948 Pediatric Hematology-Oncology Gregory A. Hale

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Cancer and Blood Disorders Institute

Outpatient Care Center, Ste 302

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4176 Michael L. Nieder

Moffitt Cancer Center

Blood and Bone Marrow Transplant Clinic

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8751 Damon Reed

Moffitt Cancer Center

Sarcoma Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Pediatric Infectious Disease David Michael Berman

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Infectious Disease

Outpatient Care Center, Ste 504

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4160 Juan Dumois

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Infectious Disease

Outpatient Care Center, Ste 504

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4160 Patricia Emmanuel

USF Health

Division of Pediatric Infectious Diseases

17 Davis Blvd, Ste 200

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8800 Carina Rodriguez

USF Health

Children’s Medical Services Clinic

Division of Pediatric Infectious Diseases

13101 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-259-8800 Pediatric Nephrology Valerie M. Panzarino

USF Health

USF Children’s Medical Services

Pediatric Nephrology Clinic

13101 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-259-8760 Pediatric Neurological Surgery Carolyn M. Carey

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Institute for Brain Protection Sciences

601 5th St S, Ste 511

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8181 George Jallo

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Institute for Brain Protection Sciences

601 5th St S, Ste 511

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8181 Gerald F. Tuite

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Institute for Brain Protection Sciences

601 5th St S, Ste 511

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8181 Pediatric Ophthalmology Steven M. Cohen

Retina Vitreous Associates of Florida

579 S Duncan Ave

Clearwater, FL 33756

Phone: 727-445-9110 Derek B. Hess

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Ophthalmology

Outpatient Care Center, Ste 601

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4393 J. Bruce Hess

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Ophthalmology

Outpatient Care Center, Ste 601

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4393 Pediatric Orthopaedic Surgery Jeffrey B. Neustadt

Children’s Orthopaedic and Scoliosis Surgery Associates

625 6th Ave S, Ste 450

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-898-2663 Pediatric Otolaryngology Thomas M. Andrews

Pediatric Ear, Nose & Throat Specialists

Outpatient Care Center, Ste 701

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-329-5400 Wade Russell Cressman

Pediatric Ear, Nose & Throat Specialists

Outpatient Care Center, Ste 701

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-329-5400 Karin Hotchkiss

Tampa Children’s ENT

2814 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-262-1330 Kathleen Wasylik

Pediatric Ear, Nose & Throat Specialists

Outpatient Care Center, Ste 701

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-329-5400 Pediatric Pulmonology Deanna Green

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Pediatric Pulmonology Program

Outpatient Care Center, Ste 708

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4146 Tony Kriseman

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Pediatric Pulmonology Program

Outpatient Care Center, Ste 708

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4146 Pediatric Rheumatology Robert W. Nickeson, Jr.

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Rheumatology

Outpatient Care Center, Ste 504

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-7438 Mandel Reid Sher

11200 Seminole Blvd, Ste 310

Largo, FL 33778

Phone: 727-397-8557 Pediatric Specialist/Adolescent and Young Adult Medicine Diane M. Straub

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Adolescent Medicine

2 Tampa General Cir, 5th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Pediatric Specialist/Child and Adolescent Psychiatry Jeffrey L. Alvaro

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Psychiatry

880 6th St S, Ste 420

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8477 Michael Bengtson

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Off-site Mental Health Outpatient Clinic

10770 N 46th St

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7100 Glenn Catalano

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7121 Mark A. Cavitt

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Psychiatry

880 6th St S, Ste 420

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8477 Jillian Glass

202 S Westland Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-251-1076 Kristopher Edward Kaliebe

USF Health

Silver Child Development Center

3515 E Fletcher Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-974-2614 Steven Noah Kanfer

806 W De Leon St, Ste 101

Tampa, FL 33606

Phone: 813-250-0224 Tanya K. Murphy

Rothman Center for Pediatric Neuropsychiatry

880 6th St S, Ste 460

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8230 Amaya Ramos

Rogers Behavioral Health

2002 N Lois Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-498-6700 Saundra Stock

USF Psychiatry Center

3515 E Fletcher Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-974-8900 Pediatric Specialist / Neonatal-Perinatal Medicine Terri Ashmeade

Tampa General Hospital

Division of Neonatology

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3437 Michael E. Fant

Tampa General Hospital

Division of Neonatology

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3837 Akhil Maheshwari

Tampa General Hospital

Division of Neonatology

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-3437 Anthony E. Napolitano, Jr.

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Neonatology

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-898-7451 Roberto A. Sosa

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Neonatology

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-898-7451 Pediatric Specialist/Neurology, Epilepsy Jose A. Ferreira

Pediatric Epilepsy and Neurology Specialists

South Tampa Medical Center Bldg, Ste 140

508 S Habana Ave

Tampa, FL 33609

Phone: 813-873-7367 Pediatric Specialist/Neurology, General Raymond J. Fernandez

Pediatric Neurology Associates

2508 W Virginia Ave, Ste B

Tampa, FL 33607

Phone: 813-878-2191 Maria A. Gieron-Korthals

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Pediatric Neurology

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2583 J. Richard Gunderman

West Coast Child Neurology

5106 N Armenia Ave, Ste 5

Tampa, FL 33603

Phone: 813-879-7816 Pediatric Surgery Paul M. Colombani

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Pediatric Surgery

Outpatient Care Center, Ste 501

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4170 David W. Kays

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Division of Pediatric Surgery

Outpatient Care Center, Ste 501

601 5th St S

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-4170 Charles Paidas

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Pediatric Surgery

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-1628 Pediatric Urology Mark E. Kolligian

Children’s Urology Group

4712 N Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33603

Phone: 813-874-7500 Ethan G. Polsky

Children’s Urology Group

4712 N Armenia Ave, Ste 200

Tampa, FL 33603

Phone: 813-874-7500 Pediatrics/General Yanina J. Abaunza Fiallos

17541 N Dale Mabry Hwy

Lutz, FL 33548

Phone: 813-964-1800 Melody N. Baade

Pediatric Health Care Alliance

1850 Crossings Blvd, Unit 100

Odessa, FL 33556

Phone: 813-475-7100 Mark Borden

BayCare Medical Group

2506 W Virginia Ave

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-3720 Lori A. Bowers

Pediatric Health Care Alliance

10729 Queens Town Dr

Riverview, FL 33579

Phone: 813-672-3497 Nathan Brinn

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of General Pediatrics

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Robert A. Buzzeo

Pediatric Health Care Alliance

1942 Highland Oaks Blvd, Ste B

Lutz, FL 33559

Phone: 813-948-6133 Christina J. Canody

4712 N Armenia Ave, Ste 102

Tampa, FL 33603

Phone: 813-879-5716 Jose E. Colon

BayCare Medical Group

Van Dyke Pediatrics

4683 Van Dyke Rd

Lutz, FL 33558

Phone: 813-968-7171 Sharon M. Dabrow

USF Health

Division of General Pediatrics

17 Davis Blvd, 1st Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Denise K. Edwards

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Healthy Weight Clinic

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Gerard R. Hough

Pediatric Health Care Alliance

811 S Parsons Ave

Brandon, FL 33511

Phone: 813-685-4553 Robyn Jacobson

Jacobson Pediatrics

3910 Northdale Blvd, Ste 204

Tampa, FL 33624

Phone: 813-570-6971 Karalee Kulek-Luzey

Pediatric Health Care Alliance

3222 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-8491 Mudra K. Kumar

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of General Pediatrics

2 Tampa General Cir, 5th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Tanya Liberato

Pediatric Health Care Alliance

10729 Queens Town Dr

Riverview, FL 33579

Phone: 813-672-3497 Carol Lilly

USF Health

Division of General Pediatrics

17 Davis Blvd, 1st Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Fred I. Lipschutz

Pediatric Health Care Alliance

4446 E Fletcher Ave, Ste A

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-6700 Luis Maldonado

Tampa General Hospital

Pediatric Center at Healthpark

5802 N 30th St

Tampa, FL 33610

Phone: 813-259-8700 Hugo J. Narvarte

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Department of Internal Medicine

13330 USF Laurel Dr, 5th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Roopal A. Patel

Pediatric Health Care Alliance

3638 Madaca Ln

Tampa, FL 33618

Phone: 813-968-6610 Pamela M. Patranella

5th Avenue Pediatrics

2855 5th Ave N

St. Petersburg, FL 33713

Phone: 727-323-2727 Emily T. Perkins

Pediatric Health Care Alliance

4446 E Fletcher Ave, Ste A

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-6700 Christopher D. Reiner

Pediatric Health Care Alliance

3222 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-8491 Monica Sams

Rosenthal Pediatrics & Adolescent Medicine

3450 E Fletcher Ave, Ste 100

Tampa, FL 33613

Phone: 813-615-2313 Jennifer Cohen Takagishi

Tampa General Hospital

Pediatric Center at Healthpark

5802 N 30th St

Tampa, FL 33610

Phone: 813-236-5114 Ignatius I. Tan

Pediatric Health Care Alliance

1850 Crossings Blvd, Unit 100

Odessa, FL 33556

Phone: 813-475-7100 Christopher L. Tappan

Pediatric Health Care Alliance

5621 Skytop Dr

Lithia, FL 33547

Phone: 813-571-6800 Margarita P. Torres

Pediatric Health Care Alliance

3222 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-8491 Cynthia W. White

Pediatric Health Care Alliance

3222 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-872-8491 Alyssa Zwarych

Florida Medical Clinic

2352 Bruce B Downs Blvd, Ste 205

Wesley Chapel, FL 33544

Phone: 813-528-4898 Pediatrics/Hospital Medicine Karen S. Paltoo

St. Joseph’s Children’s Hospital

USF Health Pediatric Hospitalist Services

3001 W Dr Martin Luther King Jr Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-4000 Antoinette C. Spoto-Cannons

USF Health

Division of General Pediatrics

17 Davis Blvd, 1st Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-8700 Plastic Surgery Dennis S. Agliano

Florida ENT & Allergy

5105 N Armenia Ave

Tampa, FL 33603

Phone: 813-879-8045 Edward H. Farrior

Facial Plastic and Cosmetic Surgery Center

2908 W Azeele St

Tampa, FL 33609

Phone: 813-875-3223 Karen E. Wells

508 S Habana Ave, Ste 180

Tampa, FL 33609

Phone: 813-353-8809 Psychiatry Jeffrey L. Alvaro

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Psychiatry

880 6th St S, Ste 420

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8477 Debra Barnett

Associates for Behavioral Medicine

14437 University Cove Pl

Tampa, FL 33613

Phone: 813-972-7946 Mildred Barnett

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Outpatient Clinic

Mental Health & Behavioral Sciences Service

9912 Little Rd

New Port Richey, FL 34654

Phone: 727-869-4100 Glenn Catalano

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7121 Maria C. Catalano

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-903-3600 Mark A. Cavitt

Johns Hopkins All Children’s Hospital

Department of Psychiatry

880 6th St S, Ste 420

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8477 Eugene M. Dagon

3212 Cove Bend Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-963-7498 Robert C. Fernandez

1001 S MacDill Ave, Ste 100

Tampa, FL 33629

Phone: 813-254-5101 Praveen K. Gootam

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Traumatic Brain Injury Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612 Laura Grimsich

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Lakeland Community Based Outpatient Clinic

Department of Psychiatry

4237 S Pipkin Rd

Lakeland, FL 33811

Phone: 863-701-2470 Jaffrey Hashimie

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 William M. Hervey

Mental Health Outpatient Clinic

10770 N 46th St Ste E

Tampa, FL 33617

Phone: 813-631-7100 Matthew Huska

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7100 Kristopher Edward Kaliebe

USF Health

Silver Child Development Center

3515 E Fletcher Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-974-2614 Steven Noah Kanfer

806 W De Leon St, Ste 101

Tampa, FL 33606

Phone: 813-250-0224 Barbara Lubrano

Moffitt Cancer Center

Supportive Care Medicine Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4630 Tanya K. Murphy

Rothman Center for Pediatric Neuropsychiatry

880 6th St S, Ste 460

St. Petersburg, FL 33701

Phone: 727-767-8230 Sean A. Phillips

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Psychiatry

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Pauline S. Powers

Powers Center of Hope

7401 Temple Terrace Hwy, Ste A

Tampa, FL 33637

Phone: 813-985-8888 Meghan Ross

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Women’s Center at the Primary Annex

Mental Health Services

13575 Lake Terrace Ln

Tampa, FL 33637

Phone: 813-972-2000 Deborah C. Roth

USF Psychiatry Center

3515 E Fletcher Ave, Ste E

Tampa, FL 33613

Phone: 813-974-8900 Orlando Ruano

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Psychiatry

Bldg E

10770 N 46th St

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7100 Bonnie Saks

3333 W Kennedy Blvd, Ste 106

Tampa, FL 33609

Phone: 813-354-9444 Deborah Sanchez

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7122 Susan Kay Schultz

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Edmund C. Settle

Lakeland Regional Health Medical Center

Behavioral and Addiction Medicine

1324 Lakeland Hills Blvd

Lakeland, FL 33805

Phone: 863-687-1275 Michael Finbar Sheehan

North Tampa Psychiatric Associates

Brookshire Professional Park

16554 N Dale Mabry Hwy

Tampa, FL 33618

Phone: 813-968-7188 Heather Simpson Khanna

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Off-site Mental Health Outpatient Clinic

10770 N 46th St

Tampa, FL 33612

Phone: 813-631-7100 Hardeep Singh

North Tampa Psychiatric Associates

Brookshire Professional Park

16554 N Dale Mabry Hwy

Tampa, FL 33618

Phone: 813-968-7188 Amanda Grant Smith

USF Health Byrd Alzheimer’s Institute

4001 E Fletcher Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-974-4355 Jonathan Taylor Stewart

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Psychiatry

Bldg 30

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Anne G. Tyson

6700 S Florida Ave, Ste 13

Lakeland, FL 33813

Phone: 863-937-9816 Julia Winston

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Mental Health & Behavioral Sciences Service

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Pulmonary Medicine W. Michael Alberts

Moffitt Cancer Center

Thoracic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 888-860-2778 W. McDowell Anderson

Tampa General Hospital

Rehabilitation Center

6 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-7900 Allan L. Goldman

Tampa General Hospital

Specialty Center at HealthPark

5802 N 30th St

Tampa, FL 33610

Phone: 813-236-5200 Daniel Lorch, Jr.

Pulmonary Associates of Brandon

910 Oakfield Dr

Brandon, FL 33511

Phone: 813-681-4413 Marian Menezes

Florida Medical Clinic

3000 Medical Park Dr, Ste 190

Tampa, FL 33613

Phone: 813-977-7794 Richard S. Powell

Pulmonary Associates of Brandon

910 Oakfield Dr

Brandon, FL 33511

Phone: 813-681-4413 Carlos J. Rozas

4620 N Habana Ave, Ste 101

Tampa, FL 33614

Phone: 813-875-9362 Mark Rumbak

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Pulmonary, Critical Care & Sleep Medicine

2 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-2920 Daniel Jacob Schwartz

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Sleep Disorders Program

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Mark Anthony Smith

4620 N Habana Ave, Ste 101

Tampa, FL 33614

Phone: 813-875-9362 Frank W. Walsh

Moffitt Cancer Center

Thoracic Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Radiation Oncology Alison Ruth Calkins

Tampa General Hospital

Cancer Center

3 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4308 Harvey M. Greenberg

Florida Hospital Tampa

Division of Radiation Oncology

3100 E Fletcher Ave

Tampa, FL 33613

Phone: 813-615-7238 Louis Benjamin Harrison

Moffitt Cancer Center

Department of Radiation Oncology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-7124 Sarah Hoffe

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-1432 James L. Pearlman

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Department of Radiation Therapy

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Andrea (Andy) Trotti III

Moffitt Cancer Center

Department of Radiation Oncology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8424 Radiology John A. Arrington

Moffitt Cancer Center

Diagnostic Imaging and Interventional Radiology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Gregg A. Baran

Tampa General Hospital

Radiology Associates of Florida

2700 University Square Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-251-5822 Matthew H. Berlet

St. Joseph’s Hospital

Department of Radiology

3001 W Dr Martin Luther King Jr Blvd

Tampa, FL 33607

Phone: 813-870-4919 Glenn Call

St. Anthony’s Hospital

Department of Radiology

1200 7th Ave N

St. Petersburg, FL 33705

Phone: 727-825-1188 Junsung Choi

Moffitt Cancer Center

Diagnostic Imaging and Interventional Radiology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8425 Cliff R. Davis

Tampa General Hospital

Florida Interventional Specialists

Annex Pavilion, Ste J342

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4570 Robert Gatenby

Moffitt Cancer Center

Diagnostic Imaging and Interventional Radiology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 888-663-3488 Rajendra Kedar

Tampa General Hospital

Radiology Associates of Florida

2700 University Square Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-251-5822 Carlos R. Martinez

Bay Pines VA Healthcare System

Department of Radiology

10000 Bay Pines Blvd

Bay Pines, FL 33744

Phone: 727-398-6661 Jaime L. Montilla-Soler

Moffitt Cancer Center

Diagnostic Imaging and Interventional Radiology

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-1573 Frederick Reed Murtagh

University Diagnostic Institute

3301 USF Alumni Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-3351 Krishna Nallamshetty

Tampa General Hospital

Radiology Associates of Florida

2700 University Square Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-253-2721 Raul Otero

Tampa General Hospital

Radiology Associates of Florida

2700 Universtiy Square Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-251-5822 Dexter Stallworth

University Diagnostic Institute

3301 USF Alumni Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-3351 Bruce R. Zwiebel

Tampa General Hospital

Florida Interventional Specialists

Annex Pavilion, Ste J342

1 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-4570 Rheumatology John D. Carter

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Division of Rheumatology

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Bernard F. Germain

Adult and Pediatric Rheumatology

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 101

Tampa, FL 33613

Phone: 813-978-1500 Dennis K. Ledford

Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

13801 Bruce B Downs Blvd, Ste 502

Tampa, FL 33613

Phone: 813-971-9743 Harris H. McIlwain

McIlwain Medical Group

4700 N Habana Ave, Ste 201

Tampa, FL 33614

Phone: 813-345-2380 Anthony Sebba

33920 US Hwy 19 N, Ste 241

Palm Harbor, FL 34684

Phone: 727-773-9793 Joanne Valeriano-Marcet

USF Health

Carol and Frank Morsani Center for Advanced Healthcare

Division of Rheumatology

13330 USF Laurel Dr, 6th Fl

Tampa, FL 33612

Phone: 813-974-2201 Sleep Medicine W. McDowell Anderson

Tampa General Hospital

Rehabilitation Center

6 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-7900 Daniel Jacob Schwartz

James A. Haley VA Hospital Medical Center

Sleep Disorders Program

13000 Bruce B Downs Blvd

Tampa, FL 33612

Phone: 813-972-2000 Surgery Michael H. Albrink

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of General Surgery

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Daniel Anaya

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Victor Bowers

Tampa General Medical Group

Transplant & Specialty Services

409 Bayshore Blvd

Tampa, FL 33606

Phone: 813-844-5544 Charles E. Cox

USF Breast Health Program

LifeHope Medical Office Bldg, Ste 140

3000 Medical Park Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-793-4272 Christine Laronga

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Alexander S. Rosemurgy II

Florida Hospital Tampa

Department of Surgery

LifeHope Medical Office Bldg, Ste 500

3000 Medical Park Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-615-7030 Larry R. Williams

995 16th St N

St. Petersburg, FL 33705

Phone: 727-894-4738 Surgical Oncology Daniel Anaya

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Charles E. Cox

USF Breast Health Program

LifeHope Medical Office Bldg, Ste 140

3000 Medical Park Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-793-4272 C. Wayne Cruse

Moffitt Cancer Center

Cutaneous Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8482 Brian J. Czerniecki

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-4673 Jason B. Fleming

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8459 Susan Jane Hoover

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-6769 Christine Laronga

Moffitt McKinley Outpatient Center

Breast Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-3980 Mokenge P. Malafa

Moffitt Cancer Center

Gastrointestinal Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8459 Douglas S. Reintgen

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Surgery

2 Tampa General Cir

Tampa, FL 33606

Phone: 813-974-2201 Alexander S. Rosemurgy II

Florida Hospital Tampa

Department of Surgery

LifeHope Medical Office Bldg, Ste 500

3000 Medical Park Dr

Tampa, FL 33613

Phone: 813-615-7030 Vernon K. Sondak

Moffitt McKinley Outpatient Center

Cutaneous Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8482 Jonathan Scott Zager

Moffitt McKinley Outpatient Center

Cutaneous Oncology Program

10920 N McKinley Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8482 Urology Graham F. Greene

Lakeland Regional Health

Hollis Cancer Center

Division of Urologic Oncology

3525 Lakeland Hills Blvd

Lakeland, FL 33805

Phone: 863-603-6565 Howard B. Heidenberg

Florida Urology Partners

1209 W Swann Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-253-3007 Mohamed A. Helal

Florida Urology Partners

1 Davis Blvd, Ste 604

Tampa, FL 33606

Phone: 813-258-9565 David J. Hernandez

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Urology

2 Tampa General Cir, 6th Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-250-2213 David A. Hochberg

Florida Urology Partners

2708 W Saint Isabel St

Tampa, FL 33607

Phone: 813-877-7434 Jorge L. Lockhart

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Department of Urology

2 Tampa General Cir, 2nd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-250-2213 Frank D. Mastandrea

Florida Urology Partners

4710 N Habana Ave, Ste 400

Tampa, FL 33614

Phone: 813-875-8914 Julio M. Pow-Sang

Moffitt Cancer Center

Genitourinary Oncology Program

12902 Magnolia Dr

Tampa, FL 33612

Phone: 813-745-8418 Malcolm Root

Florida Urology Partners

1209 W Swann Ave

Tampa, FL 33606

Phone: 813-253-3007 Vascular Surgery Martin R. Back

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Vascular and Endovascular Surgery

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Brad Larvin Johnson

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Vascular and Endovascular Surgery

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Murray L. Shames

USF Health

South Tampa Center for Advanced Healthcare

Division of Vascular and Endovascular Surgery

2 Tampa General Cir, 3rd Fl

Tampa, FL 33606

Phone: 813-259-0929 Larry R. Williams

995 16th St N

St. Petersburg, FL 33705

Phone: 727-894-4738



